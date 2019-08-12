Кузнецова просит не лишать прав родителей, пришедших с ребенком на акцию 27 июля

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратится в прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых. Напомним, они пришли на несанкционированную акцию 27 июля с годовалым ребенком. Госпожа Кузнецова считает, что нужны профилактические меры, чтобы подобная ситуация не повторялась.

«Мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых. При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде»,— приводятся слова госпожи Кузнецовой в сообщении ее пресс-службы (цитата по «Интерфаксу»). Детский омбудсмен отметила, что «позицию прокуратуры можно понять», поскольку она обязана реагировать «на признаки подвержения опасности жизни и здоровья ребенка, его эксплуатации, злоупотребления родительскими правами в ущерб интересов ребенка».

Она добавила, что это является основанием для лишения родительских прав, административной и уголовной ответственности. «Участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают опасности не только их здоровье, но и жизнь»,— объяснила омбудсмен.

Напомним, 27 июля в Москве прошла несанкционированная акция за допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. По данным МВД, акция собрала более 3,5 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило о 1373 задержанных. Мать ребенка Ольга Проказова сообщила, что СКР возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) и статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) из-за присутствия ребенка на акции.

Прокуратура позже направила заявление в суд о лишении супругов родительских прав. В квартире семьи был проведен обыск. Родителей также допросили в качестве свидетелей. Никаких обвинений им предъявлено не было.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ” «Прокуратура опротестовывает родительские права».

О том, как проходила акция 27 июля, читайте в материале “Ъ” «Москвичи и гости полиции».