Минздрав сообщил о 31-м пострадавшем при взрывах на военном складе под Ачинском

Минздрав Красноярского края сообщил об еще одном пострадавшем при повторных взрывах на военном складе под Ачинском. В пресс-службе ведомства сказали ТАСС, что 17-й пострадавший госпитализирован. Собеседник агентства уточнил, что всего после повторных взрывов были госпитализированы шесть человек.

«Двое из них — военнослужащие, они были направлены в госпиталь, двое направлены в Красноярск и там отпущены на амбулаторное лечение»,— уточнил представитель регионального Минздрава.

Таким образом, число пострадавших при взрывах 5 и 9 августа на военном складе под Ачинском составило 31, один человек погиб. Ранее сообщалось о 30 пострадавших и одном погибшем.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Горение на военных складах ликвидировано.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».