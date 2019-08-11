Общее число пострадавших при серии взрывов боеприпасов под Ачинском увеличилось до 30

В результате взрывов и пожара на военных складах в Ачинском районе Красноярского края пострадали 30 человек, один погиб. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона, на данный момент госпитализированными остаются 10 человек.

Собеседник агентства уточнил, что 5 августа при взрывах артиллерийских снарядов пострадали 14 человек и еще один погиб, при взрывах 9 августа — пострадали еще 16 человек. Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем при первых взрывах и 12 пострадавших при повторном ЧП.

Напомним, взрывы на складе боеприпасов начались 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Новые взрывы прогремели во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара. Из-за этого в Ачинском районе повторно ввели режим ЧС. Горение на военных складах ликвидировано.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по время разминирования».