Сотрудников «Навальный-Live» отпустили без составления протоколов

Полиция отпустила всех сотрудников «Навальный-Live», которые были задержаны после обыска в субботу, 10 августа. «Всех отпустили из ОВД!»— сообщается у студии в Twitter.

«Они были доставлены в ОВД, где в отношении них составили протоколы о доставлении. Потом их просто отпустили, протоколы об административном правонарушении в отношении ребят не составлялись»,— рассказал «Интерфаксу» адвокат Владимир Воронин. Он уточнил, что допросов не было.

Обыск в офисе студии «Навальный-Live» прошел в день проведения согласованной протестной акции. Как заявили в Навальный-Live, сотрудников при задержании избивали. Двух тащили по полу, одному повредили глаз. Одному из задержанных стало плохо во время следственных действий.

Напомним, в Москве 10 августа прошел санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы». По данным МВД, на акцию пришли 20 тыс. участников. По данным «Белого счетчика» — 49,9 тыс. В поддержку митинга в столице люди вышли на акции и в других городах. По данным «ОВД-инфо», в них приняли участие 2500 человек.

После санкционированной части организаторы акции в Москве призвали людей пойти на «мирную прогулку», которая не была согласована с властями. Часть участников переместилась в район Китай-города, где начались задержания. По данным «ОВД-инфо», в столице были задержаны 229 человек, по всей стране — 325.

В Москве с июля в проходят акции в поддержку независимых кандидатов, которым отказали в регистрации в Мосгордуму. 20 июля прошла крупная согласованная акция, на которую пришли около 22 тыс. человек. 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные митинги. По данным «ОВД-Инфо», на каждом из них задержали более 1 тыс. участников. После протестных акций административные аресты получили более 100 человек. СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого арестовали уже 13 человек.

О том, как прошла последняя акция, читайте в материале “Ъ” «Дело не в Мосгордуме даже».