Москалькова назвала согласованную акцию в Москве примером диалога

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что прошедшая санкционированная акция в Москве стала примером диалога власти и общества. «Мне кажется, что сегодня как раз пример диалога власти и общества, когда разрешен был митинг, а стало быть, установлены гарантии безопасности волеизъявления людей, которые хотели выразить свою позицию»,— сказала она «РИА Новости».

В столице прошел митинг «Вернем себе право на выборы». После согласованной части организаторы призвали сторонников выйти на несогласованную акцию — «мирную прогулку».

На акцию было заявлено число 100 тыс. участников. МВД сообщало о 20 тыс., «Белый счетчик» — о 49,9 тыс. участников. В поддержку столичного митинга сегодня также прошли акции в нескольких регионах.

Митинги за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проводятся в Москве с июля. Самой крупной стала акция 20 июля, собравшая около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). Еще два несанкционированных митинга прошли 27 июля и 3 августа.

О ходе сегодняшнего митинга — в онлайн-трансляции “Ъ”.