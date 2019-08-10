Мобильные операторы объяснили перебои связи на митинге в Москве

Перебои со связью на акции протеста на проспекте Академика Сахарова в Москве, на которые жаловались участники митинга, могли быть связаны с перегрузкой сети. Об этом РБК сообщили два источника в разных сотовых операторах. В беседе с РБК представители «МегаФона», «Билайна» и МТС заявили, что их сети во время митинга работали в штатном режиме.

В столице прошел санкционированный митинг «Вернем себе право на выборы». После согласованной части организаторы призвали сторонников выйти на несогласованную акцию — «мирную прогулку».

На акцию было заявлено число 100 тыс. участников. МВД сообщало о 20 тыс., «Белый счетчик» — о 49,9 тыс. участников. В поддержку столичного митинга сегодня также прошли акции в нескольких регионах.

Митинги за допуск всех незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму проводятся в Москве с июля. Самой крупной стала акция 20 июля, собравшая около 22 тыс. человек (по подсчетам организаторов). Еще два несанкционированных митинга прошли 27 июля и 3 августа.

О ходе сегодняшнего митинга — в онлайн-трансляции “Ъ”.