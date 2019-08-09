СКР предупредил об уголовной ответственности за «мирные прогулки»

Следственный комитет России (СКР) напомнил, что участие в несанкционированных мероприятиях влечет правовые последствия вплоть до уголовной ответственности. В сообщении ведомства отмечено, что призывы к массовым беспорядкам также могут привести к уголовному наказанию вплоть до лишения свободы.

«Следственный комитет напоминает, что при принятии решения об участии в таких мероприятиях молодым людям, а особенно несовершеннолетним и их родителям, следует помнить о последствиях своих действий: привлечение к административной или уголовной ответственности может негативно сказаться на будущем»,— заявило ведомство.

Ранее МВД и прокуратура предупредили об ответственности за участие в акциях. В частности, прокуроры заявили, что на время выборов будут бороться с организаторами и участниками несанкционированных массовых мероприятий.

В эту субботу, 10 августа, пройдет разрешенный московскими властями митинг на проспекте Сахарова в поддержку незарегистрированных кандидатов. Организаторы также заявили о том, что настаивают на возможности «прогулки» граждан по Москве после завершения митинга.

Последний разрешенный митинг, прошедший на этом же проспекте 20 июля, собрал, по разным оценкам, от 12 тыс. до 22 тыс. человек, став самым массовым за последние несколько лет. Несанкционированные акции 27 июля и 3 августа за допуск кандидатов собрали от 1,5 тыс. до 6 тыс. человек соответственно. На каждом из них было задержано более 1 тыс. человек.

О радикализации противостояния власти и участников акций протеста в Москве читайте в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».