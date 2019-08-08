Прокуроры займутся организаторами незаконных акций во время выборов

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что на время выборов прокуроры будут бороться с организаторами и участниками несанкционированных массовых мероприятий. Об этом он сказал на заседании рабочей группы временной комиссии Совета федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Прокуроры ориентированы на незамедлительное реагирование на факты нарушений прав граждан, на пресечение деятельности организаторов, участников незаконных и несогласованных публичных акций»,— заявил господин Завалунов (цитата по ТАСС).

Напомним, массовые протесты в центре Москвы начались после того, как Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Илье Яшину, Ивану Жданову, Константину Янкаускасу. Основной причиной стала выбраковка подписей избирателей. Оппозиционные кандидаты заявили, что подписи забраковали необоснованно, и подали жалобу в Мосгоризбирком, но получили отказ.

Две несогласованных акции прошли 27 июля и 3 августа. По оценке корреспондентов “Ъ”, на акцию 27 июля пришли не менее 6 тыс. человек. «ОВД-Инфо» сообщило более чем о 1,3 тыс. задержанных. После акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки). По делу уже арестованы девять человек.

Несанкционированная «Прогулка по бульварам» прошла 3 августа под лозунгом «Вернем себе право на выборы». По данным «ОВД-Инфо», был задержан 1001 человек. Очередная акция планируется 10 августа, она согласована властями.

Как власти отреагировали на акции — в материале “Ъ” «Единство формы и задержания».