Площадь лесных пожаров в Сибири продолжает расти

Площадь лесных пожаров на территории двух регионов Сибири — в Красноярском крае и Иркутской области — за прошедшие сутки выросла примерно на 86 тыс. га.

По данным лесопожарного центра Красноярского края, к 13:00 по местному времени в регионе действовал 121 лесной пожар на площади 963 тыс. га. Из них в зоне контроля, где возгорания не тушат, находятся 78 очага на площади 939,7 тыс. га. На это же время днем ранее в Красноярском крае бушевало 140 лесных пожаров на общей площади 916 тыс. га. По данным краевого правительства, за сутки ликвидирован 21 лесной пожар на площади более 3,2 тыс. га.

К утру 9 августа в Иркутской области продолжали действовать 136 пожаров на площади 708 тыс. га, говорится в справка регионального правительства. За минувшие сутки площадь горения выросла на 39 тыс. га, а ликвидировано 12 лесных пожаров площадью 368,9 га.

Напомним, на территории Красноярского края и Иркутской области действуют режимы чрезвычайной ситуации из-за крупных лесных пожаров, бушующих с июля 2019 года. Неделю назад президент Владимир Путин направил военную авиацию для тушения возгораний. Накануне правительство России решило выделить 6 млрд руб. для ликвидации очагов в Сибири и на Дальнем Востоке, где сохраняется наиболее сложная ситуация с пожарами.

О ситуации с лесными пожарами в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах»

Юлия Сасевич