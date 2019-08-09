Правительство выделит 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в Сибири

Правительство России одобрило выделение 6 млрд руб. из федерального бюджета на тушение лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке, сообщило Министерство природных ресурсов и экологии России. Средства направят на ликвидацию возгораний в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии, где сохраняется наиболее сложная ситуация с пожарами.

Заявка сформирована с учетом предложение МЧС, Минобороны, Минфина и главы регионов. «Дополнительные финансовые средства позволят стабилизировать текущую лесопожарную обстановку и избежать риски возникновения в этом году неуправляемых чрезвычайных ситуаций в лесах, сократить экономический и экологический ущерб»,— сказал глава министерства Дмитрий Кобылкин.

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке бушуют с июля 2019 года. На всей территории Красноярского края, Иркутской области и Якутии действует режим чрезвычайной ситуации. По данным Авиалесоохраны, к 8 августа действовало 199 лесных пожаров на площади 179,1 тыс. га, по которым проводились работы по активному тушению. В труднодоступных районах и удаленных районах Сибири и Дальнего Востока зафиксировано 332 лесных пожара на площади 2,4 млн га. Их решили не тушить.

О ситуации с лесными пожарами в Сибири — в материале “Ъ” «Пожары утонули в подсчетах»

Илья Галагуз