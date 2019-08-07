Главные новости к утру 7 августа

В первой половине 2019 года число несостоявшихся госзакупок жизненно важных лекарств увеличилось вдвое, до 60,8 тыс. Соответствующие подсчеты для “Ъ” подготовила аналитическая компания Headway. Большинство сорванных тендеров — региональные. Причем срывались закупки недорогих препаратов, таких как натрия хлорид, декстроза и преднизолон. О тендерах.

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии. В докладе министерства отмечено, что в сирийском лагере беженцев «Эль-Холь» находятся сторонники террористов вместе со своими семьями. О ситуации в Сирии.

Гражданин России был арестован в США по подозрению в контрабанде в РФ комплектующих огнестрельного оружия. Россиянину может грозить до 20 лет лишения свободы.

Сенаторы США намерены обязать президента Трампа наложить санкции на Турцию за закупку российских противоракетных систем С-400. В частности, сенатор-демократ Джинн Шейхин предложила поэтапное введение санкций против Анкары, чтобы господин Трамп смог продолжать переговоры с Турцией, «убеждая ее остаться в НАТО». О российско-турецкой сделке.

Cтоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent снизилась до 58,81 $/барр. впервые с 14 января. Цена на нефть марки WTI опустилась до 53,7 $/барр. Нефть дешевеет в связи с заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. О пошлинах.

О предстоящих 7 августа событиях читайте в анонсе “Ъ”.