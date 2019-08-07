Стоимость Brent упала ниже $59 впервые с 14 января

В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже (ICE) стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent снизилась до 58,81 $/барр. впервые с 14 января. Цена на нефть марки WTI опустилась до 53,7 $/барр.

На 0:30 мск стоимость Brent упала на 2,117% — до 58,57 $/барр., WTI — на 2,339% — до 53,44 $/барр.

Нефть дешевеет в связи с заявлениями президента США о введении дополнительных пошлин на китайские товары. На 20:30 мск стоимость Brent составляет $59,96 за баррель, WTI — $54,98 за баррель.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму $300 млрд.

О ситуации между США и Китаем — в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».