Сенаторы хотят обязать Трампа ввести санкции против Турции за покупку С-400

Республиканцы и демократы намерены обязать президента США наложить санкции на Турцию за закупку российских противоракетных систем С-400, сообщила газета The Washington Post. В частности сенатор-демократ Джинн Шейхин предложила поэтапное введение санкций против Анкары, чтобы господин Трамп смог продолжать переговоры с Турцией, «убеждая ее остаться в НАТО».

«Мы хотим ясно выразить … санкции будут. <…> Если другая страна захочет взять и купить российские системы, они получат такой же ответ от Соединенных Штатов»,— приводит газета слова сенатора-республиканца Джеймса Лэнкфорда. Другой сенатор-республиканец Марко Рубио отмечает, что нужно принять закон, отменяющий любые исключения по наложению санкций. «Какая страна в мире когда-либо будет слушать нас в будущем, если мы позволим (Турции.— “Ъ”) сделать это без последствий»,— заявил господин Рубио.

Газета отметила, что в оборонном бюджете на 2020 год, который предложили Сенат и Палата представителей США, есть мера о запрете Турции покупать американские истребители-бомбардировщики F-35. Господа Лэнкфорд и Шейхин предложили поправку, обязывающую господина Трампа ввести санкции в отношении Турции за покупку С-400.

В конце июля президент США заявил, что «пока не рассматривает» санкции против Турции за С-400. Позднее, однако, он не исключил возможность введения ограничительных мер.

Контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Поставки C-400 начались 12 июля 2019-го. Из-за покупки Турцией российских ЗРС Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился ввести санкции.

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».