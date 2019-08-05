Трамп объявил о введении смертной казни за убийства на почве ненависти

В США ужесточат наказание за преступления на почве ненависти и массовые убийства, вплоть до смертной казни. Соответствующее указание американский президент Дональд Трамп дал Минюсту, пока не уточнив деталей. «Эти зловещие идеологии должны быть побеждены. В Америке нет места ненависти»,— сказал он во время выступления в Белом доме (цитата по Associated Press).

Господин Трамп осудил стрельбу, которая произошла в штатах Техас (Эль-Пасо) и Огайо (Дейтон) в эти выходные, 3–4 августа, назвав это варварскими преступлениями «против всего человечества». Он призвал к сотрудничеству обе партии, чтобы справиться с волной насилия с использованием оружия. В частности, законодательно установить «строгую проверку данных» людей, которые владеют оружием.

Ранее президент США обсудил стрельбу в Техасе и Огайо с директором ФБР, генеральным прокурором и членами Конгресса. Речь шла о мерах, которые могут помочь избежать подобных массовых убийств.

Напомним, в результате двух инцидентов погибли 29 человек, пострадали более 40. Известно, что массовую стрельбу в Эль-Пасо устроил 21-летний мексиканец Патрик Крузиус.

О том, можно ли считать массовый расстрел в Техасе следствием политики Дональда Трампа, читайте в материале “Ъ”.