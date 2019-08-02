Главные новости к утру 2 августа

Мэрия Москвы заявила о согласовании протестного митинга 10 августа. Одна из организаторов протестной акции Елена Русакова наличие договоренностей отрицает. О ситуации.

Россия предложила США и НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Подробнее о предложении.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил, что единая субсидия Дальнему Востоку в течение трех лет составит более 94 млрд руб. Эти средства пойдут, в частности, на строительство новых социальных объектов. О выплатах.

Президент США Дональд Трамп допустил блокаду Венесуэлы. Подробностей, однако, американский лидер не сообщил. О планах Вашингтона.

Дмитрий Медведев призвал решить проблемы с конкурсами на проведение госзакупок. По его словам, ситуация с недобросовестными подрядчиками «достала». Подробнее о заявлении премьер-министра.

2 августа отмечается день Воздушно-десантных войск, в связи с этим в Москве ограничено движение. Подробнее об изменениях.