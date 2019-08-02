Единая субсидия Дальнему Востоку составит более 94 млрд рублей на три года

Единая субсидия Дальнему Востоку на ближайшие три года составит 94,3 млрд руб., сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета. Иного и быть не может»,— сказал он на совещании (цитата по «Интерфаксу»).

«Есть точные показатели — до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных объектов, 20 объектов культуры»,— сказал господин Медведев. Он добавил, что также предусмотрен капитальный ремонт некоторых объектов, в частности, образовательных учреждений и больниц.

По словам Дмитрия Медведева, важно создать условия для нормальной жизни людей: строить детские сады, школы, больницы и спортивные объекты. «Здесь, скажем прямо, без государства, без поддержки государства не обойтись»,— отметил премьер-министр.

Также может быть дополнительно выделен 1 млрд рублей на развитие центров экономического роста.

Напомним, в сентябре 2018 года президент России Владимир Путин поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Она не является альтернативой национальным проектам, в которых тема развития, в число которых не вошел этот вопрос, но будет утверждена отдельным указом. Президент поручил подготовить программу к 1 сентября 2019 года.

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