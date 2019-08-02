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Трамп допустил возможность блокады Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает возможность блокады или изоляции Венесуэлы. «Да, рассматриваю»,— ответил он на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он такую меру (цитата по Reuters).

Американский лидер не уточнил, когда и в каком формате может быть реализована блокада. Reuters отмечает, что до этого его администрация оказывала давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро при помощи экономических и дипломатических мер.

Напомним, 23 января 2019 года лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента господина Мадуро. США ввели ограничительные меры против Венесуэлы, в частности, санкции в отношении нефтяной госкомпании Венесуэлы PDVSA и венесуэльского Центробанка.

О развитии кризиса в Венесуэле — в интервью посла России Владимира Заемского “Ъ”.

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