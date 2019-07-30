Глава РСПП пожаловался Акимову на недостатки закона о «суверенном рунете»

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин отправил письмо вице-премьеру Максиму Акимову, в котором заявил о недостатках закона о «суверенном рунете», пишет РБК со ссылкой на копию текста. Он отметил, что в нем не прописаны технические требования к оборудованию, которое будут устанавливать операторы связи для исполнения закона. Это может привести к сбоям, а также создать коррупционные риски.

Представитель господина Акимова сообщил изданию, что обращение уже получено. На данный момент какой-то позиции еще нет, документ изучается.

Напомним, РСПП не в первый раз выступает с критикой закона о «суверенном рунете». Ранее рабочая группа при комиссии союза раскритиковала ряд проектов нормативных актов, которые были подготовлены для реализации закона. В частности, эксперты посчитали, что некоторые правила могут привести к снижению скорости доступа к сайтам и значительно увеличить затраты операторов. Также отмечалось, что для защиты от фишинга операторам связи придется создавать множество VPN-соединений от национальной системы доменных имен к каждому ресурсу в рунете. По их мнению, это повлечет за собой необоснованные обременения для всех участников рынка.

Закон о «суверенном рунете» президент России Владимир Путин подписал 1 мая. Согласно этому документу, в случае угрозы отключения рунета РФ «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». Обязанность по блокировке запрещенного контента будет переложена с операторов связи на Роскомнадзор.

О том, почему закон о «суверенном рунете» вызвал критику со стороны бизнеса, читайте в материале “Ъ”.