Главные новости к утру 29 июля

Директор нацразведки США Дэн Коутс уйдет в отставку 15 августа, сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter. Преемником господина Коутса станет конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, который резко критиковал экс-прокурора Роберта Мюллера, выступавшего против Дональда Трампа.

Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе. Так Росфинмониторинг борется с финансированием наркоторговли и терроризма. Бизнес предупреждает о масштабных рисках для отрасли.

Оппозиционера Алексея Навального госпитализировали из спецприемника с приступом острой аллергии. Его личный врач Анастасия Васильева заявила, что приступ острой аллергии господина Навального могли спровоцировать «неопределенные химические вещества». Врачи городской клинической больницы №64 сообщили, что у господина Навального аллергическая реакция, известная в народе как крапивница.

Неизвестный открыл огонь по участникам крупного гастрономического фестиваля Gilroy Garlic в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния). Член городского совета Дион Бракко сообщил The New York Times, что в результате инцидента погибло три человека и пострадало еще 12. Как сообщает полиция, место происшествия до сих пор остается небезопасным.

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят занял третье место в гонке 11-го этапа чемпионата мира «Формула-1» — Гран-при Германии. Победил пилот команды Red Bull голландец Макс Ферстаппен. Второе место занял немец Себастьян Феттель из Ferrari.