Неизвестный открыл огонь на фестивале в Калифорнии

В городе Сан-Хосе (штат Калифорния) неизвестный открыл огонь по участникам крупного фестиваля еды Gilroy Garlic в парке Крисмас-Хилл, сообщает NBC со ссылкой на очевидцев. На место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

По информации телекомпании, бригадам скорой помощи сообщили об 11 участниках фестиваля, которые «упали на землю» после стрельбы. Один из очевидцев рассказал BNO News, что стрелок, молодой человек в возрасте около 20 лет, открыл огонь, когда находился за одним из стендов фестиваля.

Член городского совета Дион Бракко сообщил The New York Times, что в результате инцидента погибло три человека и пострадало еще 12. Как сообщает полиция, место происшествия до сих пор остается небезопасным.

Gilroy Garlic — трехдневный фестиваль еды, один из крупнейших в США.