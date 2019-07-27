Ормузский пролив предлагают сделать зоной особого риска

Международный морской профсоюз Nautilus International предлагает включить Ормузский пролив в зону с высоким риском военных действий, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ). В этот список также рекомендуют включить Персидский и Оманский заливы. Организация добивается срочного заседания Комитета по военным операциям Великобритании (WOAC).

Как отмечается, если регион включают в список подобных зон, то моряки получают дополнительное страхование жизни и здоровья моряка, а также повышенную зарплату. Также член экипажа, который узнает, что его судно отправляют в подобную зону, имеет право списаться с борта за счет судовладельца.

Поводом для этого стало задержание 19 июля британского танкера Stena Impero, которое осуществил Корпус стражей исламской революции (КСИР). По заявлению иранских властей, он был задержан потому, что проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находятся три российских моряка.

Задержание танкера могло стать ответом на арест властями британского Гибралтара 4 июля иранского танкера, предположительно, перевозившего нефть в Сирию в обход санкций. Тегеран пообещал принять меры из-за задержания судна.

США объявили о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».