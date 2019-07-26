Мосгорсуд получил около 30 исков из-за регистрации на выборах в Мосгордуму

В Мосгорсуд было подано около 30 исковых заявлений, оспаривающих решение окружных избирательных комиссий и Мосгоризбиркома (МГИК) по выборам в Мосгордуму, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Соколову. По ее словам, суд отказал в искам четверым заявителям и удовлетворил только один иск.

Госпожа Солопова добавила, что двоим истцам вернули их заявления, а по двум обращениям прекращено производство. Остальные иски, включая заявление бывшего члена сборной России по футболу Дмитрия Булыкина, находятся на рассмотрении в суде. «Решения о принятии исков к производству, а также назначение их к рассмотрению в суде будут приняты в установленный законом срок»,— подчеркнула пресс-секретарь суда.

Напомним, 18 июля МГИК подвел итоги регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы седьмого созыва. Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. Позже рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендовала отказать в удовлетворении жалоб на решение окружных комиссий Ивану Жданову, Дмитрию Гудкову, Константину Янкаускасу, Юлии Серебрянской, Константину Лисице и Любови Соболь.

Госпожа Соболь после вынесения решения осталась в здании МГИКа, настаивая на встрече с главой ЦИКа Эллой Памфиловой. Поздно вечером госпожу Соболь вынесли из здания МГИКа вместе с диваном, на котором она сидела. После этого ее задержали и отвезли в ОВД «Тверское». Позже ей вручили повестку на допрос в Следственный комитет и отпустили.

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