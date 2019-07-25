Россия опустилась на 46-е место в рейтинге FIFA

Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) и теперь занимает 46-е место с 1436 очками.

Первая десятка лидеров рейтинга FIFA:

Бельгия — 1746 очков; Бразилия (+1) — 1726; Франция (-1) — 1718; Англия — 1652; Уругвай (+3) — 11637; Португалия (-1) —1631; Хорватия (-1) — 1625; Колумбия (+5) — 1622; Испания (–2) — 1617; Аргентина (+1) — 1610.

Россия делит 46-ю позицию вместе с Австралией, которая тоже опустилась на три строчки. Выше них Венгрия (45), ниже — Шотландия (48).

Самый большой прогресс в рейтинге у Алжира — победив на Кубке Африки, она смогла подняться на 28 позиций и теперь занимает 40-е место. Команда Бурунди опустилась на 14 строк и занимает 148-е место.

В прошлом матче 11 июня Россия обыграла команду Кипра со счетом 1:0, а до этого разгромила команду Сан-Марино с рекордным счетом 9:0.

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