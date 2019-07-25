25 июля, четверг
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Россия опустилась на 46-е место в рейтинге FIFA

Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) и теперь занимает 46-е место с 1436 очками.

Первая десятка лидеров рейтинга FIFA:

  1. Бельгия — 1746 очков;
  2. Бразилия (+1) — 1726;
  3. Франция (-1) — 1718;
  4. Англия — 1652;
  5. Уругвай (+3) — 11637;
  6. Португалия (-1) —1631;
  7. Хорватия (-1) — 1625;
  8. Колумбия (+5) — 1622;
  9. Испания (–2) — 1617;
  10. Аргентина (+1) — 1610.

Россия делит 46-ю позицию вместе с Австралией, которая тоже опустилась на три строчки. Выше них Венгрия (45), ниже — Шотландия (48).

Самый большой прогресс в рейтинге у Алжира — победив на Кубке Африки, она смогла подняться на 28 позиций и теперь занимает 40-е место. Команда Бурунди опустилась на 14 строк и занимает 148-е место.

В прошлом матче 11 июня Россия обыграла команду Кипра со счетом 1:0, а до этого разгромила команду Сан-Марино с рекордным счетом 9:0.

О матчах отборочного турнира Евро-2020 читайте в публикации “Ъ” «Старт по статусу».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя