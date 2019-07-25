Россия опустилась на 46-е место в рейтинге FIFA

Сборная России опустилась на три строчки в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) и теперь занимает 46-е место с 1436 очками.
Первая десятка лидеров рейтинга FIFA:
Россия делит 46-ю позицию вместе с Австралией, которая тоже опустилась на три строчки. Выше них Венгрия (45), ниже — Шотландия (48).
Самый большой прогресс в рейтинге у Алжира — победив на Кубке Африки, она смогла подняться на 28 позиций и теперь занимает 40-е место. Команда Бурунди опустилась на 14 строк и занимает 148-е место.
В прошлом матче 11 июня Россия обыграла команду Кипра со счетом 1:0, а до этого разгромила команду Сан-Марино с рекордным счетом 9:0.
О матчах отборочного турнира Евро-2020 читайте в публикации “Ъ” «Старт по статусу».
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