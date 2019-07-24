Суд арестовал активы бывших топ-менеджеров и совладельца «Открытия»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск банка «ФК Открытие» об аресте имущества его бывших топ-менеджеров. Суд арестовал имущество и денежные средства на банковских счетах ответчиков-физлиц, в том числе средства, которые будут поступать на счета в пределах 289 млрд руб., за исключением 80% от зарплаты. Кроме того, решением суда была арестована квартира бывшего мужа Елены Будник, сообщает РБК.

Иск о взыскании более 289,5 млрд руб. с основателя банка Вадима Беляева, бывшего президента Рубена Аганбегяна, экс-главы Евгения Данкевича, бывших членов правления Елены Будник и Геннадия Жужлева, а также АО «Открытие холдинг» был подан 3 июля для возмещения собственных затрат на санацию банка.

В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к «Открытию» присоединили Бинбанк. После объединения, по данным на январь 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд руб. 2 июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «"Открытие" закрыло санацию».