Украинский омбудсмен уточнила свои слова о скором освобождении задержанных моряков

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сделала уточнение к своему заявлению относительно возвращения на Украину арестованных в РФ моряков. На своей странице в Facebook она сообщила, что 18 июля подписала ходатайство к руководителю Следственного управления ФСБ РФ Михаилу Шишову о личном поручительстве в качестве меры пресечения для военнопленных моряков, находящихся в СИЗО «Лефортово». По словам госпожи Денисовой, документы были переданы через МИД и находятся на рассмотрении.

«Мне известно, что ведутся переговоры о возвращении моряков в рамках выполнения решения Международного трибунала ООН по морскому праву. Надеюсь на то, что все необходимые документы будут направлены и учтены»,— написала она.

Ранее она сообщила, что договоренности о возвращении из России на Украину моряков, задержанных в Керченском проливе, уже достигнуты, оформляются последние документы, для возвращения моряков на родину. Информацию об этом отрицает уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Адвокат моряков Николай Полозов также сообщил, что в настоящее время переговоры еще ведутся.

Российские пограничники задержали три украинских корабля 25 ноября 2018 года. Экипаж был обвинен в нарушении государственной границы РФ и арестован. В июле суд продлил срок их ареста еще на три месяца. В российском МИДе ранее подтверждали, что Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».