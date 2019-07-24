Украинский омбудсмен заявила о скором освобождении задержанных моряков

Договоренности о возвращении из России на Украину моряков, задержанных в Керченском проливе, достигнуты. «Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине»,— сообщила «Громадське» уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова достижение договоренности об освобождении арестованных украинцев отрицает. «Людмила Денисова обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить меру пресечения украинским морякам в виде лишения свободы на меру пресечения в виде поручительства и предложила себя поручителем. Ни о каких решениях по этому вопросу мне не известно»,— заявила омбудсмен журналистам (цитата по ТАСС).

Адвокат моряков Николай Полозов также не подтверждает информацию об освобождении. По его словам, в настоящее время еще ведутся переговоры. «Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил»,— добавил он.

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Российские пограничники задержали три украинских корабля 25 ноября 2018 года. Экипаж был обвинен в нарушении государственной границы РФ и арестован. В июле суд продлил срок их ареста еще на три месяца. В российском МИДе ранее подтверждали, что Москва и Киев обсуждают вопрос обмена украинских моряков.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».