Полиция призвала не ходить 27 июля на акцию оппозиции у мэрии Москвы

Полиция Москвы призвала граждан не участвовать в несанкционированной акции оппозиции в поддержку снятых с выборов в Мосгодуму кандидатов. Мероприятие запланировано на 27 июля у здания мэрии на Тверской улице.

«Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем»,— говорится на сайте столичного управления МВД. В противном случае, предупредили в МВД, личная безопасность участников акции может оказаться под угрозой.

Напомним, 6 июля Мосгоризбирком завершил прием документов у кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября. Тем из них, кто выдвинулся не от думских партий, для регистрации на выборах необходимо было собрать около 5 тыс. подписей. По итогам проверки подписей в регистрации было отказано оппозиционным кандидатам, в частности, Любови Соболь, Дмитрию Гудкову и Илье Яшину. Всего отказ получили 57 человек. Кандидатами зарегистрированы 233.

20 июля состоялся согласованный митинг на проспекте Сахарова в Москве с требованием пересмотра отказов в регистрации оппозиционным кандидатам. По данным «Белого счетчика», на акцию пришли 22,4 тыс. человек, МВД сообщало о 12 тыс. участников митинга. Оппозиция призывает выйти на акцию 27 июля, но уже к мэрии Москвы.

Подробнее о митинге на проспекте Сахарова — в публикации “Ъ” «Оппозиция не хочет держать себя в рамках».

Подробнее о ситуации с выборами — в публикации “Ъ” «Мосгоризбирком прибавил в безотказности».