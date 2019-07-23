Главные новости к утру 23 июля

В результате пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае погиб ребенок. Информацию о гибели второго ребенка опровергли региональные власти. Пожар произошел в ночь на вторник на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе.

Сеул обвинил военные самолеты РФ в нарушении воздушного пространства. Министерство национальной обороны заявило, что инцидент произошел у восточного побережья во вторник. На перехват были отправлены истребители.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Конгрессом по поводу двухлетнего бюджета и потолка госдолга. Соглашение поддержали лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл, лидер меньшинства Чак Шумер, председатель Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер меньшинства Кевин Маккарти.

О предстоящих 23 июля событиях читайте в анонсе “Ъ”.