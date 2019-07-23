Главные анонсы 23 июля

В Центральной избирательной комиссии России пройдет встреча председателя ЦИКа Эллы Памфиловой с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы. Прием документов у кандидатов в депутаты закончился 6 июля. Часть кандидатов сообщили, что собранные за них подписи признали недействительными. 20 июля на проспекте Сахарова прошел митинг «За допуск на выборы». По оценке некоммерческой организации «Белый счетчик», он собрал 22,4 тыс. человек. О митинге

Совет директоров автодилера «Рольф» изберет своего председателя и зампреда. По итогам общего собрания акционеров автодилера «Рольф» из совета директоров был выведен основатель компании Сергей Петров и директор департамента развития бизнеса Анатолий Кайро. Они являются фигурантами уголовного дела о выводе 4 млрд руб. за границу. О деле

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В Москве Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор гражданину Украины Павлу Грибу. Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил его к шести годам за подстрекательство школьницы к совершению теракта на выпускном вечере. О приговоре

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство СКР о продлении срока ареста на 3 месяца в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве. Ранее были арестованы его активы на 20 млрд руб. Бывший министр обвиняется в организации преступного сообщества и махинациях на сумму 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. О деле

В Петрозаводске городской суд проведет заседание по делу главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, а также хранении деталей оружия. Подробнее

В Европе пройдут первые матчи второго отборочного раунда Лиги Европы UEFA.