Зеленский назвал требования к новому премьер-министру Украины

Новый премьер-министр Украины должен быть экономистом и не должен быть политиком, заявил президент страны Владимир Зеленский. «Премьер-министр ... должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения. Я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции»,— сказал журналистам господин Зеленский на избирательном участке (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, он уже проводит консультации по этому вопросу. Он также признает, что его слова могут не понравится «некоторым людям». Президент Украины отметил, что не видит того, чтобы партия «Слуга народа» вошла в коалицию со «старыми лицами».

«Чтобы это были только новые лица, ни с кем из старой власти мы, честно говоря, не видим коалиции. Пока что так. Но мы не знаем, какие именно партии пройдут в парламент. Поэтому будем решать после результатов»,— заявил господин Зеленский.

На Украине в 8:00 открылись избирательные участки для внеочередных выборов в Верховную раду. В них принимают участие 24 партии и 3,22 тыс. кандидатов в одномандатных избирательных округах. Явка избирателей на 12:00 составила 16,27% по данным 33 избирательных округов, учтенных в ведомости (всего 199). В МВД Украины поступило 606 сообщений о нарушениях.

За места в парламенте борются такие партии, как «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина», «Голос», «Сила и честь» и «Оппозиционный блок».

О выборах в Верховную раду — в публикации “Ъ” «"Слугами" вперед».