МВД Украины получило более 600 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду

В МВД Украины поступило 606 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную раду, которые проходят сегодня, 21 июля. Данные на 12:00 приводятся на сайте ведомства.

Большинство нарушений связано с незаконной агитацией — 149. Также поступают жалобы на препятствование осуществлению избирательного права (30), конфликт (17), подкупы избирателей (15), повреждение имущества (8), сообщение о минировании (3). Лидирует по числу нарушений Донецкая область (87).

Явка избирателей на 12:00 составила 16,27% по данным 33 избирательных округов, учтенных в ведомости (всего 199), сообщает ЦИК Украины.

27 участковых избирательных комиссий открылись с опозданием. Об этом утром на брифинге заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, трансляцию которой вел телеканал NewsOne. На данный момент работают все избирательные комиссии.

О выборах в Верховную раду — в публикации “Ъ” «"Слугами" вперед».