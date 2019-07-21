Отдыхавшие в Крыму дети выписаны из больницы после массового отравления

Все госпитализированные из детского оздоровительного лагеря (ДОЛ) «Лучистый» по состоянию на 21 июля выписаны из Евпаторийской городской больницы, сообщили “Ъ” в пресс-службе минздрава Крыма. «Вся необходимая медицинская помощь оказана в полном объеме. Показаний для дальнейшей госпитализации нет»,— пояснили в минздраве.

Напомним, всего в период с 15 по 17 июля с острой кишечной инфекцией были госпитализированы 52 ребенка и 5 вожатых из евпаторийского ДОЛ «Лучистый». Предварительно им поставили диагноз норовирус. Сотрудники Роспотребнадзора определили, что вирус был у сотрудников столовой лагеря, а к массовому заражению детей и взрослых могло привести несоблюдение правил личной гигиены персоналом лагеря во время работы.

Следственный комитет продолжает расследование уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Вадим Никифоров, Симферополь