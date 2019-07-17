После массового отравления детей в Крыму возбуждены уголовные дела

Главное управление СКР по Крыму возбудило уголовные дела по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) «Лучистый» в Евпатории. Дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, в период с 15 до 17 июля 2019 года в ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" доставлены 54 человека, из них 49 детей и пятеро вожатых, состояние поступивших оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщает СКР.

В минздраве Крыма “Ъ” сообщили, что детям из лагеря «Лучистый» оказывается «вся необходимая стационарная помощь». «Пациенты… в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая стационарная помощь, угрозы для жизни пациентов нет, самочувствие — близкое к удовлетворительному»,— цитирует пресс-служба минздрава главного внештатного детского инфекциониста Крыма Людмилу Прокудину. Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю проводится эпидемиологическое расследование причин возникновения очага.

По данным “Ъ”, заболели дети, находившиеся в одном из корпусов ДОЛ «Лучистый». Большинство из них приехали на отдых в Крым из Республики Татарстан. Всего в лагере отдыхают около 700 детей из различных регионов РФ.

Вадим Никифоров, Симферополь