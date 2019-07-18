Детей в Крыму заразили сотрудники столовой, не соблюдавшие правила личной гигиены

Сотрудники Роспотребнадзора определили источник заражения в евпаторийском детском оздоровительном лагере «Лучистый», из которого накануне с острой кишечной инфекцией были госпитализированы около 60 детей и взрослых. Норовирус был обнаружен у сотрудников столовой лагеря.

«Установлено носительство норовирусной инфекции у сотрудников столовой. Несоблюдение правил личной гигиены во время работы могло привести к распространению инфекции среди лиц, питающихся в столовой. Все вышеуказанные работники направлены на консультацию и лечение. С 17.07.2019 года для работы на пищеблоке привлечен дополнительный персонал»,— сообщила пресс-служба крымского управления Роспотребнадзора.

В инфекционном отделении Евпаторийской городской больницы находятся 57 человек, в том числе 52 ребенка. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Вадим Никифоров, Симферополь