Иран заявил о готовности к любым «сценариям» развития ситуации из-за задержания танкеров

Тегеран готов к любому развитию ситуации из-за задержания танкеров в Ормузском проливе, заявил в Twitter посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад.

«Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Великобританией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям»,— написал господин Баидинежад.

Ранее газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Великобритания готовится ввести санкции против Ирана вплоть до замораживания активов из-за задержания танкеров.

Напомним, 19 июля, Корпус стражей исламской революции задержал судна Mesdar, шедшее под флагом Либерии, и Stena Impero под британским флагом. На борту Stena Impero находились 23 моряка, трое из них россияне. Посольство России в Тегеране не смогло установить с ними связь. МИД Великобритании пригрозил Ирану «последствиями», если арест танкера не будет снят в ближайшее время, но исключил возможность военного вмешательства. Британским судам рекомендовано обходить Ормузский пролив.

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».