В Донбассе подтверждают начало перемирия с 21 июля

В Донбассе сообщают о начале бессрочного режима прекращения огня. «На передовой с 00:01 21 июля — затишье. Но бойцы не теряют бдительности»,— говорится в заявлении пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook. Минобороны Украины подтверждает, что нарушений пока не зафиксировано.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, украинские военнослужащие нарушили перемирие в 12:53. Они применили стрелковое оружие по селу Новая Таврия в ДНР. Народная милиция ЛНР, согласно последним опубликованным отчетам, нарушений пока не зафиксировала.

Напомним, 17 июля в Минске прошло заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Она договорилась о бессрочном прекращения огня с 21 июля, а также о доступе представителей ОБСЕ на всю территорию Украины. Стороны также договорились о скорейшем обмене пленных по формуле «69 на 208».

О восстановлении диалога Киева и Москвы по конфликту в Донбассе — в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».