Главы дипведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео обсудили по телефону ситуацию с поставками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщили в турецком дипведомстве. Ранее США исключили Турцию из программы по реализации истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за покупки российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Стороны обсудили ситуацию вокруг С-400 и F-35, ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе, а также вопросы создания зоны безопасности в Сирии»,— рассказал ТАСС источник в турецком МИДе.

Напомним, 14 июля Минобороны РФ провело очередную поставку в Турцию компонентов ЗРС С-400. Развертывание систем предполагается в октябре. Реализация контракта на $2,5 млрд, подписанного в 2017 году, началась в минувшую пятницу и ожидаемо вызвала резкую критику со стороны Вашингтона, который неоднократно предупреждал Анкару о санкциях в случае, если она не откажется от закупок С-400.

Белый дом США сообщил, что участие Турции в программе F-35 теперь невозможно из-за решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана о начале поставок частей к ЗРС. В Пентагоне заявили, что это обойдется Анкаре в $9 млрд. Турция назвала это решение незаконным. Россия предложила поставить Турции истребители Су-35 вместо F-35.

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».