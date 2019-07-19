Линию партии размыло паводком

В трех городах Иркутской области, затронутых наводнением, «Единая Россия» решила не выставлять партийных кандидатов на выборах мэров. При этом в Тулуне и Братске мэры состоят в правящей партии. Глава Братска идет на выборы как самовыдвиженец, его коллега в Тулуне пока не принял решения. От выдвижения кандидата в мэры партия воздерживается в Саянске. Политологи отмечают, что в Иркутской области «Единая Россия» находится в «условной оппозиции» после победы в 2015 году коммуниста Сергея Левченко на выборах губернатора, и напоминают о победе кандидата от ЛДПР, 28-летней домохозяйки Анны Щекиной над кандидатом от «Единой России», действующим спикером городской думы Сергеем Зацепиным на досрочных выборах мэра Усть-Илимска в марте 2019 года.

По итогам конференции иркутского регионального отделения «Единая Россия» объявила, что на выборах в четырех муниципальных образованиях Иркутской области кандидаты на должность мэра от партии выдвинуты не будут. Речь идет о Братске, Саянске и Тулуне, наиболее пострадавших от наводнения в конце июня.

«В каждом случае причины разные, они обусловлены специфичной внутриполитической обстановкой в муниципальных образованиях»,— пояснил секретарь регионального отделения Сергей Сокол.

Господин Сокол напомнил, что «исполнительная власть в регионе находится в руках политических оппонентов, которые при этом серьезно представлены и в заксобрании»: «В этой ситуации резко возросли требования к качеству кандидатов-единороссов». Напомним, с 2015 года Иркусткую область возглавляет губернатор коммунист Сергей Левченко. Из 45 мест в региональном законодательном собрании КПРФ контролирует 18, а «Единая Россия» на одно меньше.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» “Ъ” пояснили, что во всех трех городах есть кандидаты, с которыми партия имеет «конструктивный диалог». Отметим, что мэр Братска, член «Единой России» Сергей Серебренников, идет на выборы как самовыдвиженец. Всего в Братске на 19 июля зарегистрировалось 11 кандидатов в мэры, 8 из них самовыдвиженцы. На 8 сентября в Братске назначены также выборы в городскую думу — в них «Единая Россия» намерена участвовать.

В Саянске действующий мэр Олег Боровский, избранный в 2014 году, идет на выборы от КПРФ. По данным на 19 июля, помимо господина Боровского, на должность главы города выдвинуты еще три кандидата — Иван Полынцев от регионального отделения партии «Справедливая Россия», Антон Сидоров от отделения ЛДПР и самовыдвиженец Юлия Самохвалова. «В Саянске достаточно сильный мэр,— заявили “Ъ” в региональном отделении ЕР.— Поэтому мы решили пока не прикладывать каких-либо усилий».

В Тулуне, наиболее пострадавшем от наводнения, действующим мэром также является член «Единой России» Юрий Карих. В партии власти “Ъ” сообщили, что пока неизвестно, решит ли он выдвигаться в качестве самовыдвиженца: срок выдвижения истекает 24 июля. Отказ в выдвижении кандидата от партии в «Единой России» объяснили участием в сборе гуманитарной помощи и восстановительных работах: «Чтобы это не было воспринято в качестве предвыборной кампании, мы решили не выставлять кандидата». На 19 июля на выборы главы Тулуна подали четыре кандидата: самовыдвиженцы Екатерина Горбунова, Владислав Истляев, Денис Матвеев и кандидат от ЛДПР Вадим Красных. В Тулуне 8 сентября также выберут городскую думу. Как и в Братске, «Единая Россия» участвует в выборах депутатов. В Саянске довыборы муниципального депутата пройдут на одном участке.

19 июля — крайний срок для избирательных объединений Иркутской области для подачи документов своих кандидатов на выборы депутатов.

По данным областного избиркома, всего 8 сентября пройдут 15 выборов мэров городов и районов, 16 в районные думы, пять — в городские думы. Всего выборы пройдут в 57 муниципалитетах области. Представление документов кандидатами на должности глав муниципалитетов продлится до 24 июля. В Иркутске 8 сентября пройдут выборы в городскую думу. Мэр Иркутска Дмитрий Бердников в июне заявил, что снимается с праймериз «Единой России», поскольку «интересы руководства реготделения "Единой России" не совпадают с интересами горожан». На 19 июля в списках кандидатов в городскую думу 270 человек, из них 30 от ЛДПР, 29 от КПРФ, 26 от партии «Справедливая Россия», 15 от «Гражданской платформы» и пять от «Патриотов России». По два кандидата выдвинули ПАРНАС и «Коммунистическая партия социальной справедливости», по одному — «Партия роста»» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». На выборы идут также 159 самовыдвиженцев, мэра Дмитрия Бердникова среди кандидатов нет.

Как ранее сообщал “Ъ”, 12 июля СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении мэра Нижнеудинского района области Сергея Худоногова по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций). В следственный орган ранее обратился губернатор Иркутской области Сергей Левченко, после того как вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий паводка в регионе, потребовал увольнения господина Худоногова. Это произошло после публикации видео, в котором коммунальщики Нижнеудинска в первоочередном порядке откачивают воду и расчищают территорию возле коттеджа главы района. После скандала районная дума на внеочередном заседании приняла отставку господина Худоногова по состоянию здоровья. За три дня до этого президиум регионального политсовета «Единой России» исключил его из партии. 8 сентября в Нижнеудинском районе пройдут довыборы в муниципальную думу из-за досрочного прекращения полномочий двух депутатов. Обязанности главы администрации района исполняет первый заместитель Александр Архангельский, подготовка к выборам нового главы займет не менее полугода.

Муниципальные выборы в Иркутской области готовят почву для выборов губернатора в 2020 году, считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

«Единая Россия» на нынешних выборах «представляет условную оппозицию», «большое количество представителей элитных групп региона интегрированы в другие политические проекты».

«Понятен интерес Левченко и КПРФ, которые хотят иметь максимально широкое представительство, к ослаблению ''Единой России'' как главного конкурента,— отмечает господин Костин.— Такие территории, как Тулунский район и Братск, не говоря об Иркутске, имеют очень серьезное значение для губернаторской избирательной кампании и для будущих выборов в Госдуму».

Иркутская область — традиционно протестный регион, напоминает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин: в 2015 году, на фоне «крымского консенсуса» она стала единственной, где кандидат от «Единой России» проиграл выборы губернаторов. Господин Макаркин считает, что с 2015 года в регионе сохранятся ситуация «раскола элит». Он напомнил о выборах мэра Усть-Илимска в марте 2019 года, которые выиграла выдвинутая ЛДПР 28-летняя домохозяйка Анна Щекина (44%). Кандидат правящей партии председатель гордумы Сергей Зацепин набрал тогда 37%. «Тогда для ''Единой России'' прозвенел звоночек»,— говорит господин Макаркин. Он уверен, что выборы в Усть-Илимске повлияли на решение «Единой России» сделать упор на самовыдвиженцев в других городах.

Вид домов на территории Иркутской области, пострадавшей от паводка Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Напомним, в конце июня наводнение затронуло 107 населенных пунктов, пострадало почти 11 тыс. домов, более 38 тыс. человек. Погибшими найдены 25 человек. На текущий момент подтопленными остаются 44 дома в Тулуне. Режим ЧС продолжает действовать в девяти муниципалитетах. В пятницу Владимир Путин встретился с пострадавшими от стихийного бедствия в Тулуне и отметил «неразбериху» в ситуации с компенсационными выплатами. Затем глава государства провел в Братске совещание по ликвидации последствий наводнения.

Николай Борисов