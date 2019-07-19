Пострадавших от наводнения в Иркутской области сельхозпроизводителей освободят от налогов

Сельхозпроизводители, которые пострадали от паводков в Иркутской области, будут освобождены от налогов, заявил вице-премьер России Виталий Мутко в ходе совещания по ликвидации последствий наводнения. По оценке правительства, убытки каждого предпринимателя в среднем составили 1 млн руб.

«Во-первых, будут приняты налоговые вещи правительством, освободим от налогов, сделаем ряд других компенсационных мер и посмотрим по финансированию ущерба»,— сказал он на совещании. Свои предложения также представит правительство региона.

По словам Виталия Мутко, ущерб сельхозпроизводителям в сумме составляет 250 млн руб. Эти средства будут компенсированы из федерального бюджета. Потери индивидуальных подсобных хозяйств, которые оцениваются более чем в 700 млн руб., компенсируют из регионального бюджета. Губернатор Иркутской области уже принял соответствующий акт.

Сегодня, 19 июля, президент России Владимир Путин пообщался с местными жителями Иркутской области, а затем провел совещание по ликвидации последствий ЧП. Он назвал эту работу неудовлетворительной, отметив, что до зимы остается не так много времени. Виталий Мутко в ходе совещания заявил, что закончить работы по строительству жилья можно будет только к третьему кварталу 2020 года, поскольку на это нужно много времени.

Напомним, 25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, в результате которого оказались затопленными около 100 населенных пунктов. Погибли 25 человек, разрушено 3,5 тыс. жилых домов. Полностью или частично имущества лишилось около 33 тыс. человек. По предварительным данным, ущерб составил 29 млрд руб.

О разрушительном паводке — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».