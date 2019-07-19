Россия ведет консультации с Нидерландами по MH17 в закрытом режиме

Заместитель главы МИД России Александр Грушко рассказал, что Россия ведет консультации с Нидерландами по крушению рейса MH17 в небе над Донбассом в закрытом режиме. «Такие консультации идут, но мы договорились, что они будут носить конфиденциальный характер»,— сказал господин Грушко (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, рейс МН17 потерпел крушение 17 июля 2014 года над территорией Донбасса. Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту малайзийского Boeing 777-200 находилось 298 человек, все они погибли.

В июне совместная следственная группа (JIT) сообщила, что в крушении самолета обвиняются россияне Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), Олег Пулатов (позывные «Гюрза» и «Халиф»), Игорь Гиркин (Стрелков, позывной «Стрелок»), а также украинец Леонид Харченко (позывной «Крот»).

Совет Евросоюза возложил вину за случившееся на Россию. Москва свою причастность к трагедии отрицает. Президент РФ Владимир Путин заявил, что выводы следствия не содержат доказательств причастности России к ЧП.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Расследование гибели MH17 никак не долетит до конца».