Медведчук рассказал Путину о презентации мирного плана в Донбассе Европарламенту

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о презентации плана урегулирования в Донбассе в Европарламенте.

«Я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план — вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий, который основан полностью на минских соглашениях, который воспроизводит минские соглашения»,— сказал господин Медведчук (цитата по ТАСС). Он отметил, что новые члены Европарламента настроены на прекращение боевых действий на юго-востоке Украины.

Владимир Путин заявил, что приветствует подключение европейских партнеров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе. Он поблагодарил Виктора Медведчука за деятельность по освобождению пленных. «Нет ничего важнее с точки зрения функционирования любых политических сил, если их работа приводит к положительным результатам в судьбах конкретных людей, конкретных семей, за это вам, думаю, всегда люди скажут истинные слова благодарности»,— заметил президент.

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План по мирному урегулированию ситуации в Донбассе «Оппозиционной платформы — За жизнь» был впервые представлен на съезде партии в конце января и предусматривает поэтапное создание условий для реализации минских соглашений. В частности, речь идет о придании особого статуса Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) и создании на востоке страны так называемого автономного региона Донбасс.

Кум президента РФ Владимира Путина и лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук регулярно приезжает в Москву с целью нормализации отношений между Украиной и Москвой. В феврале генеральная прокуратура Украины возбудила в отношении Виктора Медведчука уголовное дело о госизмене (ч. 1 ст. 110 УК Украины) после его заявлений о необходимости создания так называемого автономного региона Донбасс с собственными парламентом и правительством. Его партия по результатам опросов претендует на второе место на предстоящих выборах в Верховную раду.

Отметим, что в настоящее время контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля, а также о полном доступе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю территорию Украины.

О том, как Москва и Киев разморозили диалог об урегулировании конфликта в Донбассе, читайте в материале “Ъ” «Постепенная нормандизация отношений».