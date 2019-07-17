Пуск «Спектра-РГ» перенесли из-за негерметичности трубопровода ракеты

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» перенесли с 12 на 13 июля из-за негерметичности трубопровода наддува бака во второй ступени ракеты-носителя «Протон», сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Выявленную неисправность можно сформулировать так: снижение давления в баке второй ступени РН из-за негерметичности трубопровода наддува бака»,— уточнили в госкорпорации (цитата по ТАСС).

Изначально запуск «Спектра-РГ» был запланирован на сентябрь 2018 года, но с тех пор его несколько раз откладывали. В частности, запуск переносили с 21 июня на 12 июля из-за разрядившегося химического источника тока в самой обсерватории. Потом пуск отложили еще на день.

13 июля обсерватория «Спектр-РГ» была успешно выведена на орбиту. Однако позднее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о серьезных проблемах перед стартом. Сотрудников, которые «в рекордные сроки устранили серьезные предстартовые замечания», представят к государственным наградам.