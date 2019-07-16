Европарламент утвердил министра обороны ФРГ на пост главы Еврокомиссии

Депутаты Европарламента поддержали кандидатуру главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. За нее проголосовало 383 депутата из 747. Минимальное количество голосов, необходиоме для избрания составляло 374.

Теперь ее можно назвать будущим премьер-министром Евросоюза. Сейчас этот пост занимает бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер. Госпожа фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии. 17 июля она уйдет в отставку с должности министра обороны Германии.

Евросовет предложил утвердить ее председателем Еврокомиссии 2 июля. Тогда же лидеры 28 стран Евросоюза согласовали на саммите в Брюсселе кандидатов в руководство евроструктур: на пост главы ЕЦБ выдвинута директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, главой Евросовета — бельгийский премьер Шарль Мишель, представителем по внешней политике и обороне — министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Срок полномочий нынешних руководителей структур истекает 31 октября.

Подробнее о перестановках в ЕС читайте в материале “Ъ” «Евросоюз меняет лицо».

Подробнее о назначении главы Еврокомиссии читайте в публикации “Ъ”.