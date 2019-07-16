Замгоссекретаря США планирует обсудить с заместителем главы МИД РФ новое соглашение по ядерному оружию

На встрече замгоссекретаря США Джона Салливана с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Женеве планируется обсудить новое соглашение по сокращению ядерного вооружения, которое включало бы Китай. При этом Вашингтон не ожидает прорыва по вопросу сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), участие в котором приостановили обе страны.

О том, что темой встречи представителей двух стран станет трехстороннее соглашение по ядерному оружию, сообщают Reuters и AP со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США. Как заявил Reuters один из них, если встреча пройдет успешно, то Вашингтон «получит больше ясности» насчет того, как Москва относится к участию Пекина в соглашении. Чиновник при этом уточнил, что не понятно, как сам Китай оценивает перспективы новой ядерной сделки.

Собеседники агентства также уточнили, что США не планируют обсуждать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в феврале 2021 года. По словам одного из чиновников, говорить об СНВ-3 пока «преждевременно».

Джон Салливан и Сергей Рябков проведут полноформатные консультации по стратегической стабильности 17–18 июля.

Напомним, инициатором нового ядерного соглашения был американский президент Дональд Трамп. По его мнению, США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия. Возможность согласования новой сделки также обсуждалась в ходе телефонного разговора господина Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в мае. Китай при этом говорил, что не намерен обсуждать новую ядерную сделку.

О том, как РФ предлагала США принять совместное заявление по недопущению ядерной войны, читайте в публикации “Ъ” «Ядерному миру — да, да, да».