Замгоссекретаря США встретится с замглавой МИД РФ в Женеве

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан встретится с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Женеве в рамках полноформатных консультаций по стратегической стабильности между странами, которые пройдут 17-18 июля, говорится в сообщении госдепартамента. Господина Салливана будет сопровождать государственный секретарь по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

«В Женеве <…> заместитель госсекретаря Салливан возглавит участие американской делегации в диалоге между США и Россией по стратегической безопасности с заместителем министра иностранных дел России Рябковым»,— сообщил госдепартамент. Отмечается, что обсуждение продолжит диалог госсекретаря Майкла Помпео и главу МИД РФ Сергея Лаврова во ходе встречи в Сочи.

Напомним, 14 мая в Сочи завершились переговоры господ Лаврова и Помпео, длившиеся около трех часов. После встречи господин Лавров сообщил, что договорился с госсекретарем США о возобновлении работы каналов взаимодействия Москвы и Вашингтона.

Напомним, ранее господин Помпео заявил о желании президента США Дональда Трампа «исправить отношения» с Россией.

Подробнее о визите Майка Помпео — в материале “Ъ” «Грудой тел, суматохой явлений день отошел».