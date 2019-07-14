Синхронистки Колесниченко и Ромашина завоевали золото ЧМ

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина завоевали золото в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта. На соревнованиях в южнокорейском Кванджу спортсменки выступили с программой «Фантастический Токио» и набирали 95,9010 балла.

Второе место с результатом 94,0072 у китаянок Сунь Вэньянь и Хуан Сюэчэнь. Бронзу получили украинские синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук (92,5847).

Колесниченко является олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях, 15-кратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. В субботу она победила в технической программе соло на чемпионате мира. Ромашкина является пятикратной олимпийской чемпионкой, 19-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.

18-й чемпионат мира по водным видам спорта открылся 12 июля. Соревнования идут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Всего разыграют 76 комплектов наград. Соревнования завершатся 28 июля.

Подробности — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».