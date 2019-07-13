Синхронистка Колесниченко выиграла золото ЧМ по водным видам спорта

Российская синхронистка Светлана Колесниченко завоевала первую для российской сборной золотую медаль на чемпионате мира-2019 по водным видам спорта. Спортсменка получила в технической программе 95,0023 балла.

Первую медаль в копилку России принесли Екатерина Беляева и Виктор Минибаев, ставшие вторыми на соревнованиях по синхронным прыжкам в воду с вышки среди смешанных дуэтов.

18-й чемпионат мира по водным видам спорта открылся накануне, 12 июля, в южнокорейском Кванджу. Соревнования идут в шести дисциплинах: плавание в бассейне и на открытой воде, синхронное плавание, прыжки в воду, хай-дайвинг и водное поло. Всего разыграют 76 комплектов наград. Соревнования завершатся 28 июля.

Подробности — в публикации “Ъ” «Счастливого плавания».