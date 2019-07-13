Cимона Халеп промчалась по финалу

Победительницей Wimbledon в женском одиночном разряде стала Симона Халеп. Менее часа потребовалось 27-летней румынке для того, чтобы со счетом 6:2, 6:2 разгромить в решающем матче самого престижного теннисного турнира его 7-кратную победительницу Серену Уильямс. Американка второй год подряд потерпела фиаско в финале Wimbledon, а Симона Халеп, чемпионка Roland Garros 2018 года, завоевала на чемпионатах Большого шлема свой второй титул.

Главным достоинством этой встречи стала ее продолжительность — 56 минут. Тем, кто переживал за Симону Халеп, наверняка было приятно фиксировать космическую скорость, с которой их любимица сокрушает на знаменитом Центральном корте теннисную легенду. Но можно порадоваться и за болельщиков Серены Уильямс, сумевших приберечь нервные клетки для более подходящего случая. Им после такого матча глупо рассуждать о тактических нюансах, упущенных шансах и о чем бы то ни было еще. Скорее имеет смысл на время забыть о теннисе или в крайнем случае переключиться на воскресный мужской финал между Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.

Американская теннисистка Серена Уильямс Фото: Carl Recine, Reuters

Там, кстати, тоже нельзя исключать подобного варианта. Все-таки швейцарцу в августе стукнет 38 лет, как и американке в сентябре, а в таком возрасте в теннисе уже полагается участвовать в ветеранских соревнованиях. Зато Симона Халеп находится в самом расцвете сил. Она, наконец, сумела адаптировать свою тягучую манеру игры для выступления на траве. И наверняка понимала, что на финише Wimbledon, который лишь с девятой попытки сложился для нее идеально, уступать не имеет права. Пусть даже на другой половине корта находится Серена Уильямс.

Финал по сути начался при счете 4:0 в пользу Симоны Халеп, которая в первых четырех геймах уступила четыре очка. Хотя и затем намеков на возможность перелома, в общем-то, не было. Доведя до логического завершения первый сет, румынка и затем контролировала ситуацию, а начиная со счета 2:2 во второй партии не отдала ни единого гейма.

Всего три невынужденные ошибки, которые допустила Халеп, говорят не только об ее идеальной игре, но и о беспомощности Уильямс.

Победительнице просто не имело никакого смысла рисковать, и она это прекрасно знала.

Симона Халеп на церемонии награждения Фото: Carl Recine, Reuters

Поражения Серены Уильямс на решающей стадии Wimbledon становятся такими же привычными, какими раньше выглядели ее победы. Напомним, в прошлом году она на решающей стадии уступила Анжелик Кербер, взяв у немки шесть геймов. Но это все-таки были финалы. Поэтому нельзя исключать, что 23-кратная чемпионка турниров Большого шлема еще воплотит в жизнь свою мечту, догнав и перегнав по количеству титулов на мейджорах австралийку Маргарет Корт, опережающую ее всего на одну победу. А все остальное у теннисистки Серены Уильямс уже есть. Кстати, на этом Wimbledon она первой в Женской теннисной ассоциации преодолела отметку в $90 млн призовых за карьеру. Второе место занимает ее сестра Винус Уильямс, которая заработала в два с лишним раза меньше, и лишь затем идет Мария Шарапова.

Что касается Симоны Халеп, которая, по ее словам, провела лучший матч за карьеру, то на ее счету теперь 19 титулов и около $33 млн. C понедельника румынка будет стоять в рейтинге четвертой, поднявшись на три позиции, так что конкуренция в борьбе за титул первой ракетки мира, которым владеет австралийка Эшли Барти, обостряется.

Евгений Федяков