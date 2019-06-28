Марии Шараповой подарили травяной шанс

В Лондоне состоялась жеребьевка Wimbledon. Мария Шарапова, выигравшая этот турнир 15 лет назад, получила не самую плохую сетку для теннисистки, занимающей в мировой классификации лишь 80-е место: в первом круге она встретится с француженкой Полин Пармантье. Не самые сложные соперники достались на старте и Карену Хачанову с Даниилом Медведевым. А вот Анастасии Павлюченковой не повезло: ей сразу же предстоит встреча с 13-й ракеткой мира швейцаркой Белиндой Бенчич. Дарья Касаткина по итогам турнира рискует потерять титул первой ракетки России.

Жеребьевке Wimbledon предшествовал обмен мнениями по поводу мужского «посева». Дело в том, что на этом турнире он проводится по особым правилам: к рейтинговым очкам игрока прибавляются баллы, заработанные на траве за последние 12 месяцев (то есть с июня 2018 года), а также 75% очков, полученных на том же покрытии годом ранее. Сумма этих трех слагаемых и принимается во внимание при формировании списка 32 сеяных теннисистов. На трех других чемпионатах Большого шлема, как и на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов, ничего подобного нет.

В связи с этим по сравнению с рейтингом ATP в списке сеяных Wimbledon произошли изменения, которые трудно было не заметить. Например, хорват Марин Чилич вместо 18-го номера получил 13-й, а 9-я и 13-я ракетки мира россияне Карен Хачанов и Даниил Медведев оказались рядом, на 10-й и 11-й позициях.

Но самым обсуждаемым оказалось присуждение Роджеру Федереру, который стоит в рейтинге третьим вслед за Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем, статуса второй ракетки турнира.

В дискуссию по этому поводу включились и серб, высказавшийся абсолютно нейтрально, и испанец, заявивший, что по большому счету ничего страшного не произошло, но лично ему такие правила не нужны.

Впрочем, в итоге Надаль никак не пострадал. Он отправился в нижнюю половину сетки, то есть туда, куда проследовал бы и без уимблдонской математической самобытности. Первый круг испанец, по идее, должен пройти без особых проблем, а вот во втором его может ждать непростой поединок с австралийцем Ником Кириосом, который в феврале обыграл Надаля в Акапулько, действуя ему на нервы своими подачами «с руки».

У мужчин из игроков топ-10 на старте самого серьезного соперника получил финалист Roland Garros австриец Доминик Тим, который встретится с полуфиналистом Wimbledon 2017 года, обладателем мощной подачи американцем Сэмом Куэрри. Россиянам же в 1/64 финала достались соперники, стоящие за пределами первой сотни. Карен Хачанов сыграет с 21-летним корейцем Квон Сон У, а Даниил Медведев — с 37-летним итальянцем Паоло Лоренци. При этом Хачанову во втором круге «светит» победитель июньского лондонского турнира категории «500» испанец Фелисиано Лопес, а Медведеву в третьем круге — финалист аналогичного состязания в Галле бельгиец Давид Гоффен.

С российскими теннисистками ситуация неоднозначная.

Анастасии Павлюченковой, скажем, явно не повезло, поскольку обыграть в первом круге Wimbledon 13-ю ракетку мира и финалистку недавнего травяного турнира на Мальорке швейцарку Белинду Бенчич — задача не из легких. А ведь Павлюченкова в понедельник потеряет звание второй ракетки России. Она пропустит вперед поднявшуюся в рейтинге на 45-е место Екатерину Александрову, перед которой, кстати, открывается неожиданная перспектива стать примой российского тенниса.

Отставание Александровой от Дарьи Касаткиной, замыкающей сейчас мировую тридцатку, с понедельника будет исчисляться 552 очками. Причем если Касаткиной, прошлогодней четвертьфиналистке, на Wimbledon требуется защитить 430 баллов, то Александровой сейчас пойдет в плюс любой результат. Да и жеребьевка для нынешней первой ракетки России могла бы сложиться удачнее. Возможная встреча во втором круге с Викторией Азаренко, которая вот уже несколько месяцев не проигрывает теннисисткам с таким рейтингом, как у Касаткиной, станет для россиянки серьезным испытанием.

Зато Мария Шарапова, отмечающая 15 лет своей победы на Wimbledon, одержанной в 2004 году, по большому счету должна быть довольна своей сеткой. Во всяком случае, для теннисистки, занимающей в мировой классификации лишь 80-е место, она могла получиться куда более непростой. Француженку Полин Пармантье, выигравшую на этом турнире лишь три матча из 13, Шарапова даже сейчас, не в лучшие для себя времена, проходить обязана. Если это произойдет, то дальше ей придется сыграть с испанкой Карлой Суарес Наварро или австралийкой Самантой Стосур. Ну а до встречи с прошлогодней чемпионкой Wimbledon, пятой ракеткой мира Анжелик Кербер, которая уверенно обыграла Шарапову на Мальорке две недели назад, еще надо дожить.

Евгений Федяков