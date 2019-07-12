Власти Судана заявили о предотвращении еще одной попытки переворота

Военный совет Судана сообщил, что в стране удалось предотвратить очередную попытку государственного переворота. Осуществить ее попытались 12 человек, они задержаны, передает телеканал Sky News Arabia.

В числе задержанных — семь военнослужащих и пять ушедших в отставку офицеров. Их планируется допросить. «Службы безопасности начали расследование»,— рассказал журналистам глава комитета по безопасности и обороне переходного Военного совета генерал-лейтенант Джамаль ад-Дин Омар.

Напомним, в феврале президент Судана Омар Башир распустил центральное правительство, уволил глав всех провинций и объявил чрезвычайное положение на год. В апреле суданская армия провела экстренное заседание, на котором решила отправить в отставку президента и правительство.

В мае суданская оппозиция призвала граждан страны к всеобщей забастовке. В июне СМИ сообщили, что в Судане произошла попытка госпереворота, задержали 68 военных. Суданские власти утверждают, что попыток переворота было две. В июле военные и оппозиция договорились о принципах власти на переходный период.

О развитии ситуации — в публикации “Ъ” «В Судане наступают советские времена».